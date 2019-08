BEAULIEU, Steeve



À Québec, le 19 août 2019, à l'âge de 59 ans, est décédé Steeve Beaulieu, époux de Josée Lessard, fils de feu Roger Beaulieu et de feu Carmelle Filteau. Il demeurait à Québec.le lundi 2 septembre 2019 de 9 h à 11 h.suivie de l'inhumation des cendres. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Josée, ses enfants Shana (Marc-André Tailly) et Keyshun (Marie-Ève Bastien), ses petits-enfants : Sophie-Ann, Travis et Maxim; son beau-père Gilles Lessard (feu Jeannine Blouin), ainsi que ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne Rêve d'enfants, 206-245, rue Soumande, Québec (QC), G1M 3H6, tél.: 418-650-2111.