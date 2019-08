GODBOUT, Émile



Au CHUL, le 18 août 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Émile Godbout, fils de feu Alfred Godbout et de feu Lydia Dubé. Il demeurait à Québec.de 13 h à 15h.Il laisse dans le deuil plusieurs neveux et nièces, les familles Malouin et Simard-Gagnon. Monique tient à remercier chaleureusement et d'une manière toute spéciale, le personnel du Jardin Haut-Saint-Laurent pour l'accompagnement, leur présence réconfortante et leurs bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec QC, G1L 3L5.