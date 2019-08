CLOUTIER, Monique



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 août 2019, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Monique Cloutier, fille de feu Josaphat Cloutier et de feu Simone Pelchat. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil son fils: Jean-François Carrier (Sabrina Langlais); ses petits-enfants: Jade, Mikaël et Nathan Carrier; sa soeur: Cécile (Jean Tremblay); sa tante: Soeur Marie-Claire Pelchat s.c.q.; ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Nos plus sincères remerciements à l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis.où la famille sera présente pour vous accueillir une heure avant la cérémonie et de là, au Cimetière Mont-Marie, section Lauzon, sous la direction du