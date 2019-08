MATTEAU, Réjean



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 16 août 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Réjean Matteau, fils de feu madame Lucienne Boucher et de feu monsieur Maurice Matteau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 14h45.Il laisse dans le deuil ses enfants: Danny (Sébastien Corriveau), Lynda (Daniel Dignard), Nathalie (Ghislain Boutin); ses petits- enfants: Keven, Antoine, Joannie, Maude, Simon et Francis; son arrière-petite-fille Florence; ses frères et sœurs: feu Marcel, feu Thérèse, Rolland (Lorraine Bernier), Robert (Claudette Tremblay), feu Gilles, feu Yvon, feu Lise, Monique (Philippe Desilets), Jean-Pierre (Manon Guay) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Je désire remercier très sincèrement tous les gens qui, de près ou de loin, se sont si bien occupés de mon père pendant la période où il était au CHSLD St-Jean-Eudes. Il y a reçu d'excellents soins et toute l'attention et la gentillesse dont il avait besoin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement St-Jean-Eudes inc. Téléphone: 418 627-1124 Site web : www.chsje.qc.ca Des formulaires seront disponibles sur place.