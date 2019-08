LÉVEILLÉE, Michel



À CHSLD de Pont-Rouge, le 14 août 2019, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Michel Léveillée, fils de feu monsieur Germain Léveillée et de madame Doris Julien. Natif de Les Écureuils, il demeurait à Pont-Rouge. La famille recevra les condoléances au, à partir de 10 h, suivi d'et de là, au cimetière Saint-Jean-Baptiste de Donnacona (Les Écureuils). Michel laisse dans le deuil outre sa mère, ses frères, soeurs, beaux-frères et sa belle-soeur : Diane (René Martel), feu Albert, Marie (Réjean Lesage), Lyne (Denis Belley), Jean-Claude (Diana Beyer), Claudine (Martin De Montigny), Martine (René Coulombe), Bernard, ainsi que ses oncles et tantes, sa filleule Vivianne Léveillée, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami (e)s. Remerciement à tout le personnel du CHSLD de Pont-Rouge pour leur attention particulière et les bons soins prodigués.