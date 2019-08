LEDUC, Ernestine



Au Centre d'hébergement de Saint-Casimir, le 21 août 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Ernestine Leduc, fille de feu monsieur Henri Leduc et de feu dame Rose-Anne Genest. Elle a longtemps demeuré à Saint-Marc-des-Carrières. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Madame Leduc laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Blanche (feu Léo Forgues), feu Rachel (feu Fernand Lefebvre), feu Dolorès (feu Armand Bérubé), Germaine (Jérôme Deshaies), feu Jeanne d'Arc (feu Roland Bélisle), feu Gérard (Fernande Perron) et Jean-Paul (Fernande Pagé). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du Centre d'hébergement de Saint-Casimir et de l'Hôpital Laval pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3.