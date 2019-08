POULIOT, Christine Fournier



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 19 août 2019, à quelques jours de ses 89 ans, est décédée dame Christine Fournier, fille de feu dame Rose-Délima Gagnon et de feu monsieur Théodore Fournier. Elle était l'épouse de feu monsieur Gérard Pouliot. Elle demeurait au Pavillon du Cœur du Bourg.La famille vous accueillera aude 17h à 19h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Céline (Kenny Surette), Alain, Michel (Johanne Beaulieu) ainsi que ses petits-enfants: Pierre-Olivier (Julie Pageau), Étienne, William (Camille Dionne) et Florence. Elle était la sœur de: feu Conrad (feu Carmen Kilgannen, feu Lilianne Hébert), Rollande (feu Hervé Baillargeon), feu Germaine (feu Armand Baillargeon), Antoine (feu Monique Nadeau, Huguette Vachon), Mariette (feu Lauréat Chabot), Lucienne (feu Claude Lessard) et Marc (Lynda Fortin). Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Pouliot: feu Wilfrid (feu Rose Perreault), feu Raymond, feu Nelson (feu Juliette Poulin), feu Gisèle (feu Georges Gingras), feu Joseph (Anita Rousseau), feu Fernand (Rachel Beaudoin), feu Aimé (Marielle Drouin), Madeleine (feu Maurice Gagnon), feu Gilbert (Monique Gourde), Jacqueline (Roger Beauregard), plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s ainsi que madame Germaine Godin et soeur Germaine pour leur écoute et leur soutien. La famille tient à remercier Dre Chahrazed Khima pour son dévouement ainsi que le personnel du CLSC La Source, des soins palliatifs du Centre d'hébergement Charlesbourg et du Pavillon du Cœur du Bourg pour leurs bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec QC G1S 3G3, tél.: 418 683-8666 ou au www.cancer.ca