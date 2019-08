FORTIN, Benoît



Au C H U - Hôpital Saint-François d'Assise, le 22 août 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Benoît Fortin, époux de madame Bernadette Simard, fils de feu madame Lucienne Loignon et de feu monsieur Alphonse Fortin. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Steven (Line Ouellet), Nathalie (Martin Rhéaume), Marie-Josée (Mario Béland); ses petits-enfants: Stéphanie (Jonathan Cloutier), Amélie (Jean Sébastien Blouin), Anne-Julie (Jonathan Poirier), Marc Antoine (Billy Dixneuf), Élodie (Louis-Vincent Morin), Raphaël, Simon et Laurie; ses arrière-petits-enfants: Axel, Emerick, Léa et Édouard; ses frères et soeurs: feu Paul (feu Andrée Lemelin), Normand, Paulette (Gilles Leclerc), Dorys (Ross Murray) et feu Urgel; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule lundi 2 septembre 2019, de 9h30 à 12h30. Une liturgie de la parole sera célébrée au salon le même jour à 12h30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Charles à une date ultérieure. La famille adresse des remerciements sincères à tout le personnel de l'Hôpital Saint-François D'Assise pour leur dévouement, leurs soins attentionnés et leur humanisme dans l'accomplissement de leur profession. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, QC, Téléphone : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com www.societealzheimerdequebec.com Des formulaires seront disponibles sur place.