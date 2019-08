JACOB, Marc



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 août 2019, à l'âge de 86 ans et 7 mois, est décédé monsieur Marc Jacob, fils de feu dame Marie-Ange Bourque et de feu monsieur Daniel Jacob. Il était l'époux de dame Ginette Chabot. Il était natif de Vallée-Jonction et habitait à l'Ancienne-Lorette.de 13 heures à 15 heures.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Ginette; ses enfants : Éric (Annie Côté), Pierrot (Julie Cassista), Anne (Philippe) ainsi que sa petite-fille Savannah. Il était le frère de feu Victor (Georgette Latulippe) et Camil (Huguette Breton); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Chabot : Pierrette, feu Suzanne, feu Alain, Mario, Louise (Eddy Stang), Pierre-André, Joël, Colin et Line. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs : Henri-Louis, Liliane, Huguette, Pierrette (Jean Robert Saindon), Pierre et Louise. La famille tient à remercier le personnel du département palliatif de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10 rue de l'Espinay, Québec (Québec), G1L 3L5, tél. : 418-525-4385 ou au www.fondationduchudequebec.ca.