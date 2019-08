CLOUTIER, Michel



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 21 août 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Michel Cloutier, fils de feu dame Liliane Couillard et de feu monsieur Éloi Cloutier. Il était l'époux de dame Lisette Gagné. Il demeurait à Québec.de 9 heures à 11 heures.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lili; ses enfants : Jacques (Isabelle Bouchard), Éric (Anik Simard) et Guillaume (feu Marie-Josée Brunelle, Isabelle Vigneault); ses petits-enfants : Étienne, Justin, Marie-Pier, Lou, Jade et Mickaël; ses frères et ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs : feu Gilles (Marcelle Roussel), feu Jean-Louis, Jocelyne, Pierre (Ginette Garneau), Yvan (Danielle Pelletier), Francine (Denis Couillard), Irène (Richard Marois), Rollande (Réal Marois), Hélène (Marc Emond), Raymond (Christian Canuel), Sylvie (Marie-Ly Blanchete), Bernard (Lucie St-Pierre), Carole (Jean-Louis Thibodeau), Odette, Marie-Andrée (feu Michel Ménard, Réal Pelletier) et Nathalie (René Blouin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagné, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Québec département d'oncologie et des soins palliatifs du 4ième étage, ainsi que le personnel soignant du CLSC de la Vieille Capitale pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec), G1L 3L5, tél. : 418-525-4385.