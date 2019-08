BERGERON, André



Au CHUL, le 22 août 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur André Bergeron, époux de madame Lucienne Bergeron, fils de feu Ernest Bergeron et de feu Rosa Filteau. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles : Sylvie (Michel Hamel), Carmen (Denis Dussault) et Marie (Réjean Pelletier); ses petits-enfants : Chrystine Hamel, Philippe Hamel (Sophie Gosselin), Julie Dussault (Cédrick Thériault), Maxime Dussault et Marjorie Pelletier; ses arrière-petites-filles : Léa et Maélie Thériault. Il était le frère de feu Arthur (Armande Genest), Ernestine (feu Alfred Gagné), feu Louisette (feu Rénald Fillion) et de Denise (Amédée Courcy); le beau-frère de feu Noëlla Bergeron (feu Alphonse Bolduc), Cécile Bergeron (Dominique Gosselin), feu Pierrette Bergeron (Donald Fréchette), Aline Bergeron (feu Georges Bolduc), Albert Bergeron, Nazaire Bergeron (Rose-Hélène Vallée), Diane Bergeron (Yves Rivard) et de Marielle Bergeron (Noël McFadden). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dre Julie Laroche, le Dr Benoit Dubuc des soins palliatifs, ainsi que tout le personnel du 1er étage du CHUL pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec (https://pq.poumon.ca/).le vendredi 30 août de 19h à 22h et le samedi 31 août à compter de 9h.