PARENT, Gilberte



À l'Hôpital du St-Sacrement, Québec, le 20 août 2019, à l'âge de 96 ans est décédée dame Gilberte Parent. Née à Québec, le 10 février 1923, elle était la fille de feu dame Albertine Faucher et de feu monsieur Elphège Parent. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 19h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium de la Seigneurie. Madame Parent laisse dans le deuil son frère Armand (Denise Parent); son beau-frère Roger Bilodeau (feu Raymonde) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Roger (feu Françoise Demers). Un merci spécial aux Sœurs Dominicaines Missionnaires Adoratrices pour leurs prières. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital St-Sacrement, tout particulièrement les soins palliatifs pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les Funérailles sont sous la direction de :