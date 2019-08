GODBOUT, Roland



Entouré de l'amour des siens, au CHSLD de St-Raphaël-de-Bellechasse, le 21 août 2019, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédé, monsieur Roland Godbout, époux de madame Doris Godbout, fils de feu monsieur Philippe Godbout et feu madame Florida Nadeau. Il demeurait à Beaumont, autrefois de St-Gervais-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et amis àlundi le 2 septembre 2019 de 9h à 10h55.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse : madame Doris Godbout; ses enfants : Denis, Johanne (Raynald Lapointe), Guylaine (André Hébert), Lorraine (Guy Lacasse), Yves, Isabelle, Patrice (Suzie Bédard), ses frères et sœurs: feu Roméo Godbout (feu Gilberte Labrecque), feu Philippe (feu Blanche Marquis, feu Thérèse Argoin), feu Roger (feu Fernande Roy), feu Lydia (feu Apollinaire Pouliot), Fernand (feu Thérèse Goulet), Yolande (feu Michel Boutin), Marcel (feu Aline Blais), feu Gisèle; ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Albert Godbout, feu Hélène (feu Julien Laflamme), feu Louise (feu Daniel Rémillard), feu Oscar (Hélène Labbé), Donald (Rolande Lapointe), Agathe (feu Raynald Doiron), Réjean (feu Raymonde Goulet); ses petits-enfants : Anne-Josée, Danick, Lucas, Jérôme, Andréanne, Jessie, Kate, Jimmy, Kelsy, Mackenzy, Alexia; ses arrière-petits- enfants: Mégan, Alex, Émy, Allyson, Antoinette, Adrien, Justin, Eliot, Kelly-Anne, Benjamin, Jayden, Charlie, Zack; ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Manoir du Coteau pour l'attention portée, la qualité des soins prodigués et leur approche chaleureuse. La direction des funérailles a été confiée à la