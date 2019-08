BILODEAU, Joseph-Paul



À son domicile de Lévis, le 24 août 2019, à l'âge de 77 ans et 11 mois, est décédé monsieur Joseph-Paul Bilodeau, fils de feu monsieur Zéphirin Bilodeau et feu madame Marie Gagné. Il demeurait à Lévis (secteur Pintendre). Il laisse dans le deuil ses enfants: Marco, Nancy (Stéphan Paquet), Julie (Vincent Roy), ses petits-enfants: Kahardin, Samuel, Christophe, Charlie; ses frères et sœurs: Géraldine Blais, Claire Fradette, Irène Bilodeau, feu René Bilodeau, Agathe Nadeau; ses neveux et nièces oncles et tantes cousins et cousines et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances à l'église de Pintendre,de 13h à 14h55.et de là au cimetière paroissial. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, 1494, route du Président Kennedy Nord, Sainte-Marie (Québec) G6E 3V8. Des formulaires seront disponibles à l'église de Pintendre. La direction des funérailles a été confiée à la