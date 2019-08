LAMONTAGNE, Marguerite



À la Maison Michel-Sarrazin, le 22 août 2019, à l'âge de 85 ans et entourée des siens, est décédée madame Marguerite Lamontagne, épouse de feu monsieur Jean-Claude Verret, fille de feu madame Germaine Laroche et de feu monsieur Eugène Lamontagne. Elle demeurait à Ste-Foy.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 14h50.L'inhumation des cendres se fera au Mausolée François-de-Laval (Cimetière Belmont). Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jocelyne (Roger), Richard (Carole), Annie (Dany); ses petits-enfants: Sébastien (Sabrina), Axel (Marie-Chantal), Cynthia (Julien); ses arrière-petits-enfants: Jackson et Léa, Jacob et Jules; son frère André (Liliane), sa belle-sœur Pauline Verret, ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, cousins et cousines et connaissances de la famille. Nous remercions sincèrement toute l'équipe du 4e étage du CHUL, ainsi que tout le personnel de la Maison Michel Sarrazin pour les bons soins prodigués à Maman et l'accompagnement qu'ils nous ont offert durant et jusqu'à la fin de son séjour. Leur dévouement est remarquable! Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, QC Téléphone : 418 687-6084 Courriel: fondation@michel-sarrazin.ca Site web: www.michel-sarrazin.ca Des formulaires seront disponibles sur place.