DRAPEAU, Jean-Georges



À son domicile, le 16 août 2019, à l'âge 78 ans, est décédé, entouré de l'amour des siens, monsieur Jean-Georges Drapeau. Il était l'époux de madame Réjeanne Dupuis. Il demeurait à Québec (arr. Beauport).où la famille vous accueillera à compter de 11h et de là au cimetière paroissial. Monsieur Drapeau laisse dans le deuil son épouse madame Réjeanne Dupuis; ses enfants: Louis (Katherine Thibeault), Rémy (N'da Moro) et Sonia; ses petits-enfants: Claudia (Patrick Gauvin), Prescilla (Frédéric Hamel), Sylvio (Trycia Dompierre-Métivier) et leur mère Nathalie Rossano, Mahi, feu Kamylle, Jacob et Alysson, Kristina (Jean-Philippe Royer), Kelly et leur père Daniel Bérubé; ses arrière-petits-enfants: Charlee, Coralie, Julien, Derek et Eliot ; ses frères et sœurs : Adrien (Micheline Boucher), Rose-Anne (feu Alain Gagnon) et Hélène (André Pelletier); sa belle-sœur Lise Giroux (feu Antonio Drapeau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dupuis: Lisette (Jean-Pierre Lacroix), Sylvie (Marian Trudel), Robert (Doris Therrien), Donald (Sylvie Rémillard), Martial (Sylvie Lacroix) et Noëlline (Francis Booth); ses filleuls: Nancy Trudel, Julie Gagnon et Justin Samson, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s tout particulièrement André Fortier et Michelle Letarte, Adélard Drapeau et Louisette Plante. Il était également le frère de feu Lucien et feu Christine Drapeau. Un grand merci à la Dre Caroline Lepage ainsi qu'à Mario Bolduc et Christine Rizzo pour leur grand dévouement. La direction des funérailles a été confiée à la maison