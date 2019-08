GUÉRARD, Guy



À l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec, le 21 août 2019, à l'âge de 62 ans, est décédé M. Guy Guérard, époux de dame Martine Drolet. Il demeurait à St-Laurent, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairevendredi de 19h à 22h. Samedi, jour des funérailles, de 9h à 10h.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses fils François et Philippe. Ses frères, sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Lise, Jean (Diane Leclerc), Claude (Martine Lachance), Diane (Richard Morin), Suzanne ; son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Drolet: Pierre (Louise Lajeunesse).Ainsi que plusieurs neveux, nièces, arrière-neveux et arrière-nièces, cousins, cousines, son grand ami Gilles Coulombe, son bon patron M. Edgard Caillier ainsi que ses collègues de travail de Fives Services, ses nombreux amis et connaissances. Merci au personnel de l'hôpital de l'Enfant-Jésus et de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et au Dre Isabelle Deshaies pour sa grande compassion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bur. 214, Québec G1S 3G3 Tél. : 418 683-8666