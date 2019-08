BILODEAU, Jean-Paul



À son domicile, accidentellement, le 30 juillet 2019, à l'âge de 77 ans et 6 mois, est décédé monsieur Jean-Paul Bilodeau, fils de feu monsieur Onésime Bilodeau et de feu dame Alexandrine Galibois. Il demeurait à Berthier-sur-Mer. La famille recevra les condoléances à lajour des funérailles, à compter de 11h30.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Il était le frère de : feu Alfred (feu Gracia), feu Géralda (feu Gilles Bouffard), feu Gérard (Thérèse Blouin), feu Marcel (feu Jeannine Gaumond), feu Raymond (Monique Long). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces de la famille Bilodeau: Joanne (André Poulin), Normand (Sonia Lamarre), Marie-Paule, Roger, Francine, Lyne, Mario et leurs enfants, ainsi qu'une bonne amie Mme Jeanne-Mance Gaumond, ses cousins et cousines, amis(es) et voisins. La famille désire remercier spécialement madame Mireille Chouinard pour les services rendus et son attention auprès de Jean-Paul durant toutes ses années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Berthier-sur-Mer ou à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la