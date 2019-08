CÔTÉ, Fernand



À l'Hôpital St-Sacrement, le 20 août 2019, à l'âge de 91 ans et 8 mois, est décédé monsieur Fernand Côté, époux de feu madame Aline Chantal, fils de feu dame Eugénie Parent et de feu monsieur Alphonse G. Côté. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à compter de 10 h. L'inhumation des cendres aura lieu à 14 h 30 au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants: Lise, Richard (Louise Fortin), Francine (Michel Fortin) et Sylvie (Alain Giguère); ses petits-enfants : Sébastien (Anik Lalancette), Mathieu Dufour, Louis-Philippe Dufour (Annie Rousseau) et Marie-Claude Fortin (Patrick Gagnon); ses arrière-petits-enfants : Alexia, Gabriel, Robie, Diaz; ses beaux-frères et belles-sœurs : Bernard O'Neill (feu Hélène Chantal), Claire Chantal (Blaise Boutet), Claude Chantal (Denise Marois), Raymond Chantal (Liliane Jobin), ainsi que plusieurs neveux et nièces. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.