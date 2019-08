MORISSETTE, Ernestine



Au Centre d'hébergement de St- Raymond de Portneuf, le 19 juillet 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Ernestine Morissette, épouse de feu monsieur Marcel Biron, fille de feu Ernest Morissette et de feu Elisabeth Bérubé. Native de Causapscal, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h30.Elle laisse dans le deuil ses enfants, gendres et belles-filles: Nicole (Michael Schmouth), Yvan (Darielle Filion), Claude (Marielle Mainguy) et Isabelle (Alain Robert); ses filles d'adoption Blandyne (Daniel Joncas) et Clarisse Tremblay, ses petits-enfants: Chantale, Natalie, Luc, Marie-Hélène, Jean-Michel, Caroline, Sylvain, Sébastien, Gabriel, Jason, Alice et Rosie; ses arrière-petits-enfants: Charles-Eliott, Romane, Antoine-Alexandre, Danika, Braydon, Zack, Heiden, Mahélie, Léa, Jonathan et Téo ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de St-Raymond pour les soins exceptionnels reçus et toute l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue St-Cyrille, G3L 1W1, tél. : 418 337 3658.