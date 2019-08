GAMACHE, Paul-Émile



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 8 août 2019, à l'âge de 82 ans et 9 mois, est décédé monsieur Paul-Émile Gamache, époux en premières noces de feu Louise Bissonnette et conjoint de madame Pierrette Bissonnette, fils de feu madame Marie-Ange Hebert et de feu monsieur François Gamache. Il demeurait à Québec.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Denis Gamache (Lise Hamel); sa petite-fille Cynthia et son petit-fils Nicolas; son beau-fils Marco Germain (France Levasseur, ainsi que son fils Guillaume); ses frères et ses sœurs: René (feu Lucille Montminy), Raymond (Lise Ruel), Irène (Noël Asselin), Jean-Noël (Monique Lapointe); ses belles-sœurs: Rita Fortier (feu Gérard Gamache), Jeannine St- Germain (feu André Gamache) ainsi que sa cousine Pauline Hébert. Il a rejoint ses parents décédés: feu Françoise (feu Lucien Robert), feu Thérèse (feu Léo Dallaire), feu Pauline (feu Benoît Desroches), feu Donat, feu Madeleine, feu François et feu Jacques. Monsieur Gamache laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bissonnette : Claudette (feu Guy Drolet), Pauline (André Gagnon), feu Louise 1res noces (feu Paul-Émile), feu André, Micheline, René (Hélène Prud'Homme), feu Nicole (feu Michel Dubuc), Robert (Céline Ratté) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles. La famille remercie sincèrement tous ceux et celles qui travaillent en soins palliatifs du 4e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec. Tout spécialement au Dre Marjolaine Tremblay. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec, QC Té.: 418 524-2626, Site web : www.gilleskegle.org Des formulaires seront disponibles sur place.