LACHANCE, Manuel



À son domicile, subitement, le 20 août 2019, à l'âge de 52 ans 2 mois, est décédé monsieur Manuel Lachance (feu Chantal Kelly), conjoint de dame Johanne Giroux. Né à Québec, le 22 juin 1967, il était le fils de feu dame Louiselle Sirois et de monsieur Robert Lachance. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléancessuivi d'un léger buffet. Les cendres seront déposées au Columbarium La Seigneurie à une date ultérieure. Outre sa conjointe Johanne Giroux, Monsieur Lachance laisse dans le deuil son père Robert Lachance; ses deux filles: Mélissa Lachance (Pierre-Luc Boucher) et Audrey Lachance (Alexandre Paquin); ses petits-enfants : Nathan, Olivier et Émile; les enfants de sa conjointe Katherine-Summer Laberge et Maxime Laberge; sa petite-fille Mya Laberge; ses frères: Jean-Luc (Linda) et leurs fils Philippe et Sébastien (Nathalie) et leur fille Alycia; sa sœur Marianne; son beau-frère Mario Giroux (Augustina); sa belle-mère Esthel Laflamme ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s, ses joueurs de hockey qu'il affectionnait grandement et le personnel de Daniel La Source du Sport. Manuel laisse un grand vide dans le milieu du hockey. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don la fondation de l'IUCPQ (Hôpital Laval), Site: www.fondation-iucpq.org, Tél. : 418-656-4999. Les Funérailles sont sous la direction de