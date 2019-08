BILODEAU, Dominique



Au CHUL, le 17 août 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Dominique Bilodeau, fils de feu monsieur Aimé Bilodeau et de feu dame Gemma Lachance. Il demeurait à Québec (arrondissement Charlesbourg). Selon ses volontés, il n'y aura pas de service religieux ni de rencontre de solidarité. Les cendres seront déposées le vendredi, 30 août 2019 à 10h au cimetière paroissial de Beaupré, Notre-Dame du Saint-Rosaire, 1, rue de Fatima Ouest, Beaupré, Québec G0A 1E0. La direction des funérailles à été confiée àIl laisse dans le deuil sa fille Alexandra et sa mère Carole Poulin; ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Raymonde (feu Michel Tremblay), Céline (Richard Deschesnes), feu Micheline (Jean-Marie Morin), feu Yolande (Gilles Gagnon), feu Réginald (Denise Caron), Martine Poulin (Mario Fortier) et il était le frère de feu Germain et feu Martin. Il laisse également dans le deuil sa filleule Caroline Morin ainsi que ses nièces, son neveu, cousins, cousines et ami(e)s. Un gros Merci à monsieur Sylvain Gagné du CLSC La Source pour son soutien et son écoute. Merci également à tout le personnel de l'unité coronarienne du CHUL pour la qualité des soins de fin de vie.