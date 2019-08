DUMONT, Suzanne Allard



A l'Hôpital Général de Québec, le 6 août 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Suzanne Allard, épouse de feu monsieur Marc Dumont. Elle demeurait à Ste-Foy, anciennement de Thetford Mines.de 9 h à 11 h.Elle laisse derrière elle ceux qu'elle a tant aimés : son fils Pierre (Linda Morency) et sa fille Danielle (feu Jean-Pierre Leclerc), ses petits-enfants Louis Philippe (Jessica Scott Leclerc) et Marc-André Leclerc (Sophie Martel) et ses arrière-petits-enfants Raphaëlle et Benjamin Leclerc. Elle laisse également dans le deuil tous les membres de sa famille qui lui ont offert support et réconfort : Anne Holmes (Gaston Jacques) qu'elle considérait comme sa petite sœur, sa filleule Nancy Allard, Sœur Marie-Marthe Dumont, Gervaise Dumont (feu Maurice D'Etchevery), Lorraine Roy (feu Bernard Dumont), Lucille Beaudoin (feu Jean Luc Dumont), ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Elle est partie rejoindre son mari Marc Dumont, qu'elle a tant aimé. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du 2000 de l'Hôpital Général de Québec, le Dr Legrand et toute son équipe, pour les bons soins prodigués. L'équipe du 2000, vous êtes tous formidables. Un merci sincère à tous les préposés qui se sont occupés d'elle avec respect et dignité. Un merci tout spécial à Manon, Sylvie, Nathalie et Alexandre, ainsi qu'à son infirmière Samia Embarek. Merci également à toute l'équipe des bénévoles, en particulier M. Faubert. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél. : 418-527-4294. Des enveloppes de dons seront disponibles au salon.