Basketball en fauteuil roulant: les Canadiennes assurent leur place pour Tokyo 2020

Avant même de disputer la grande finale des Jeux parapanaméricains de Lima, l’équipe féminine canadienne de basketball en fauteuil roulant avait de quoi célébrer jeudi. Grâce à sa victoire de 61 à 40 en demi-finale contre les Brésiliennes, elle a obtenu son billet pour les Jeux paralympiques de Tokyo.

«Ça faisait un an que nous attendions ce match, alors c’est un énorme soulagement pour nous. Nous sommes vraiment contentes et nous avons hâte de nous préparer au cours de la prochaine année pour les Jeux paralympiques», a partagé Rosalie Lalonde, de Saint-Clet.

«L’enjeu a fait en sorte que nous étions stressées en début de match, mais je pense que nous avons bien géré ça quand même», a jugé Lalonde, qui a obtenu huit points, sept passes décisives et trois rebonds.

Élodie Tessier a cumulé deux points et un rebond, tandis que Cindy Ouellet a complété la partie avec dix points, cinq rebonds et cinq passes décisives. Les Québécoises Sandrine Bérubé et Maude Jacques portent aussi les couleurs de l’unifolié au tournoi de Lima.

En finale, les Canadiennes affronteront les gagnantes du match opposant les Argentines aux Américaines.