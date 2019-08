Ben Lovejoy annonce sa retraite du hockey professionnel

Le défenseur Ben Lovejoy a annoncé sa retraite du hockey professionnel, mercredi soir, mettant ainsi fin à une carrière de 11 saisons dans la Ligue nationale (LNH).

L’homme de 35 ans a révélé ses intentions au réseau NHL Network, lui qui n’a pas trouvé preneur dans le marché des joueurs autonomes sans compensation.

Lovejoy a remporté la coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh au printemps 2016. La saison dernière, il a porté l’uniforme des Devils du New Jersey et des Stars de Dallas, obtenant deux buts et sept mentions d’aide en 71 rencontres, tout en conservant un différentiel de -1. L’Américain a aussi inscrit une aide en 13 parties éliminatoires.

Celui n’ayant jamais été repêché dans la LNH a totalisé 544 affrontements du calendrier régulier à vie, accumulant 101 points, dont 20 filets, depuis ses débuts en 2008-2009.