LAPOINTE, Vital



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 19 août 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Vital Lapointe, fils de feu Camille Lapointe et de feu Anna Blier. Il était l'époux en premières noces de feu Irène Belleau et en secondes noces de feu Pierrette Ringuet. Il demeurait à Lévis. La famille recevra les condoléances auà compter de 9h30.Il laisse dans le deuil ses fils Steve (Pascale Marceau) et Luc; la fille de Pierrette, Brenda Blouin (Patrick Buteau), Hélène Dufour (feu Donald Harvey), ses petits-enfants: Gabriel et Mathilde Lapointe, Amélie et Maxime Buteau, Nicolas Harvey, ses frères et soeurs : Florentin (feu Jeannine Laflamme), Florence (feu Marcel Noël), feu Pauline (feu Eugene Blaine), feu Gaston (Noëlla St-Pierre), feu Réjean (Simone Lamontagne) et Lorraine (Daniel Gobin), ses beaux- frères et belles-soeurs de la famille Belleau: Gisèle (Thérèse Lebel), feu René (Charlotte Lemieux), feu Thérèse (feu Roger Simard), Marcel (feu Marie Pépin), Denise (Gilles Hallé), Denis (Danielle Boulanger), ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Ringuet et Vien, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci tout spécial au personnel de la Résidence Monseigneur Bourget et au personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don.