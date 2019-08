LACROIX, Cosette Duguay



À son domicile, le 26 août 2019, est décédée subitement, mais paisiblement, à l'âge de 82 ans, dame Cosette Duguay, épouse dévouée de feu monsieur Simon Lacroix. Elle demeurait à Lévis, secteur Charny. Elle laisse dans le deuil ses enfants adorés : Michel (Pamela Zuccker), Yves (Nathalie Richard), Mélanie (Andrew Stephens) et Yolène (Benoit Paradis); ses petits-enfants chéris: Julien, Luc et Nicholas Lacroix, Adélaïde et Anna Stephens, Estelle, Simon et Céleste Paradis. Elle laisse également dans le deuil sa loyale fratrie: feu Laurette, Pierrette (feu Jacquelin), Louison (Charles-Édouard Fortin), Gracia (feu Yvon Riverin), feu Harold, feu Gaby (Lise Audet), Irène (Georges Tremblay), Liliane (Jean-Pierre Fortin), feu Ginette et Janot (Monique Dufour); son ami très cher Marco Loubier (Catherine Boucher), ainsi que sa belle-famille, de nombreux cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s qu'elle a tellement aimés, pour aller rejoindre tant de gens qui nous ont quittés et qui lui ont tant manqué. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC (https://www.coeuretavc.ca/). La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 9h.et de là au cimetière paroissial.