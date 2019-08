FALARDEAU, Lise Sauvageau



À sa résidence, Québec, le 13 août 2019, à l'âge de 63 ans, est décédée dame Lise Sauvageau, épouse bien-aimée de Lucien Falardeau. Née à Deschambault, le 2 juin 1956, elle était la fille de feu dame Émilienne Piché et de feu monsieur Florian Sauvageau. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille vous accueilleront àpour un moment de solidaritéà compter de 10h.Les cendres seront déposées au cimetière de la Paroisse de Deschambault à une date ultérieure. Outre son époux Lucien, elle laisse dans le deuil ses deux fils: Patrick (Patricia Nicole) et Guy (Martine Bolduc); ses trois petits-enfants: Christina (Raphaël Lévesque), Anthony et Frédérique; son frère Yves Sauvageau (Pauline Couillard), sa belle-sœur Monyque Falardeau (Roger Langlais) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Les Funérailles sont sous la direction de :