LÉVESQUE, Roger



À son domicile, le 26 août 2019, est décédé subitement, à l'âge de 85 ans et 5 mois, M. Roger Lévesque, époux de feu Mme Hélène Thériault (feu M. Daniel Boies); fils de feu Mme Rebecca Francoeur et de feu M. Oscar Lévesque. Il demeurait à la résidence Hélène-Lavoie de La Pocatière, autrefois à Saint-Gabriel-Lalemant, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lade 13h à 14h50.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil les enfants de madame Thériault : Michel (Marie-Claude Rousseau), Denis, Marie-Josée (Jean Ouellet); les petits-enfants de madame Thériault : Étienne, Véronique, Pascal, Simon et Frédéric. Il était le frère de : feu Raymond (feu Eugénie St-Pierre), feu Lucien (feu Jeannette Carette), feu Laurette (feu Roland D'Anjou), feu Maxime (feu Thérèse Lavoie), feu Charles (feu Anita Lévesque), Marie-Paule (feu Roméo Dupéré), feu Benoît (feu Louise Lavoie), feu Jean-Marie (feu Magdaléna Lavoie), feu Jacques (feu Irène Vetter), Hugues (Marina Soucy), Léandre (Georgette Vaillancourt), feu Jacqueline (feu Gaston Ouellet), Huguette (feu Claude Dubé), Réjean (Renette Lévesque). Il était le beau-frère de : Thérèse (Julien Pelletier), Rosaire (Nicole Moreau), Denis (Lise Miville), Claire (Jean-Hugues Laplante), Guy (Denise Robin). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents des familles Lévesque, Thériault et Boies ainsi que ses ami(e)s. Des remerciements sont adressés à tous les membres de sa famille et au personnel de la résidence Hélène-Lavoie. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Gabriel-Lalemant, 27, rue Principale Saint-Gabriel-Lalemant (Québec), G0L 3E0. La direction des funérailles a été confiée à la