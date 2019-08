ST-PIERRE, Raymonde Côté



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 15 août 2019, lors de son dernier souffle Raymonde était entourée de sa famille. Elle est allée rejoindre son époux bien-aimé Émilio St-Pierre et sa fille Donate. Elle était la fille de feu Joseph Ernest Côté et de feu Albertine Fournier. Elle demeurait à Lévis et autrefois à Pintendre. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claudie, François et feu Donate (Jocelyn Lebel); ses petits-enfants : Élodie, Alexandre et Anthony; ses frères et soeurs : feu Réjeanne (feu Jean-Luc Carrier), feu Laval (Colette Lévesque), Marie (Jacques Marchand), feu Monique (Pierre Robitaille) et Bertrand (Pierrette Plourde); ses beaux-frères et belles-soeurs : Paulette (feu Jean-Claude Boudreault), feu Rita (feu Louis-Georges Rousseau), feu Gilberte (feu Ovila Doucet) et feu Réal; ainsi que plusieurs cousins et cousines, neveux et nièces, voisins et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe du 4ème étage du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour les soins prodigués. Un remerciement spécial à Danielle Bussières et à Sandra Nadeau pour leurs soins attentifs, en plus de lui avoir offert une fin de vie agréable. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, https://www.societealzheimerdequebec.com/, ou à la Fondation du Centre de prévention du Suicide de Québec, https://www.cpsquebec.ca/faire-un-don/.le vendredi 6 septembre de 19h à 22h et le samedi 7 septembre à compter de 9h.et de là au Cimetière Mont-Marie, section Pintendre.