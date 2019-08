CORBIN, Thérèse Thibault



Aux Jardins du Haut St-Laurent, le 16 août 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée dame Thérèse Thibault, épouse de feu monsieur Georges Corbin. Elle était la fille de feu dame Alice Bélanger et de feu monsieur Jean-Baptiste Thibault. Elle demeurait à Québec.de 17 h à 19 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Mireille (Michel Mongrain), Denis (Susie Faguy) et Donald (Chantale Bolduc); ses petits-enfants : Marie-Lyne (Pier-Luc), Marianne (Sébastien), Antoine, Vincent et Andrée; ses arrière-petits-enfants : Julien, Émile, Rosalie, Rosée et Jade. Elle était la belle-sœur de : Mme Agnès Rousseau (feu Omer Thibault), Irène Rousseau (feu Siméon Thibault) et Denise Bérubé (feu Ludger Corbin). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel des Jardins du Haut St-Laurent et de la clinique MPOC de l'Hôpital Laval pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Québec), H1N 1C1, Tél. : 1 800 295-8111.