Commerce: entretien jeudi entre responsables américains et chinois, selon Trump

Washington | Des responsables américains et chinois du commerce devaient s’entretenir jeudi, a affirmé le président Donald Trump, quelques jours avant que Washington n’augmente les droitsde douane sur des milliards de marchandises chinoises.

«J’ai des entretiens prévus. Un entretien est prévu pour aujourd’hui (jeudi, NDLR) à un différent niveau», a-t-il déclaré sur Fox News Radio alors qu’une nouvelle augmentation de tarifsdouaniers frappant les biens chinois doit entrer en vigueur dimanche.

Il a par ailleurs réaffirmé que les deux parties avaient été en contact la semaine dernière, balayant d’un revers de main les récents articles de presse sceptiques quant à ces affirmations.«Oui, elles ont parlé», a-t-il dit.

Les services du représentant américain au commerce (USTR), qui dirige la délégation américaine dans les négociations commerciales avec la Chine, n’a pas immédiatement répondu à une demandede commentaires de l’AFP.

Plus tôt jeudi, depuis Pékin, le porte-parole du ministère du Commerce chinois avait fait un geste d’apaisement en laissant entendre que les autorités pourraient ne pas riposter aux dernièressurtaxes douanières américaines sur ses produits et arguant que la guerre commerciale menaçait la croissance mondiale et qu’une reprise des négociations restait possible.

Ces déclarations ont rassuré les marchés.

Pour autant, le responsable chinois n’a pas avancé de date de nouveaux pourparlers.

La semaine dernière, Pékin avait annoncé des représailles tarifaires, après la décision du président américain d’augmenter les droits de douanes sur une partie des 300 milliards de dollarsd’exportations chinoises supplémentaires au 1er septembre et le reste le 15 décembre.

Le président américain a immédiatement répliqué en relevant le niveau des droits de douane supplémentaires initialement prévu.

Les économistes et les marchés redoutent que l’escalade de la guerre commerciale mette un coup de frein à la croissance mondiale.