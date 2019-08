Contributions illégales: deux firmes d’ingénierie admettent leurs torts

GATINEAU – Les entreprises montréalaises Groupe Axor et Axor Experts-Conseils vont devoir payer près de 450 000$ pour des contributions politiques illégales versées entre 2004 et 2009.

Les deux firmes ont admis avoir fait des dons illégaux au Parti libéral du Canada (PLC) ainsi qu’au Parti conservateur du Canada (PCC).

«Rien n’indique que les partis étaient au courant du fait que ces contributions étaient illégales», a fait savoir le commissaire aux élections fédérales, dans un communiqué publié jeudi.

Les deux formations politiques ont dû rembourser la somme de 115 958,65$, soit 67 418$ pour le PLC et 48 540$ pour le PCC.

Quant aux deux firmes, Groupe Axor et Axor Experts-Conseils, elles se sont engagées à payer environ 248 000$ et près de 200 000$ au receveur général. Les sommes correspondent au triple des contributions illégales et comprennent le remboursement d’une partie des frais d’enquête engagés par le commissaire.

«Il s’agit de la première fois depuis que les modifications ont récemment été apportées à la Loi que nous avons pu inclure le paiement d’une somme d’argent au receveur général comme condition à une transaction», a souligné le commissaire Yves Côté, dans un communiqué.