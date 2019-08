JOHNSTON, Lucille Sylvain



Au Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes, le 22 août 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Lucille Sylvain, épouse de monsieur Gilbert Johnston, fille de feu madame Yvonne Fillion et de feu monsieur Adjutor Sylvain. Elle demeurait à Québec. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée, elle a été confiée à lapour crémation. La famille recevra les condoléances, le samedi le 31 août 2019 en l'église Saint-André (10680, boul. Savard, Québec, Québec, G2B 2N9) de 9h30 à 10h30 et sera suivi d'un service religieux. Outre son époux Gilbert, elle laisse dans le deuil ses enfants: Dave et Alain; ses trois petits-enfants: Charlotte, Edouard et Emy, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du 2e et 6e étage du Centre d'hébergement Notre-Dame-de-Lourdes pour la qualité des soins prodigués et le soutien apporté.