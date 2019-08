ROBICHAUD, Marc-André " Marco "



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 août 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Marc-André " Marco " Robichaud conjoint de madame Josette Cloutier, demeurant à Lévis. Originaire de Saint-Jean-Port-Joli, il était le fils de feu madame Rose-Aimée St-Pierre et de feu monsieur Jules-Henri Robichaud ; le frère et le beau-frère de : feu Nicole (Michel Tremblay), feu Clément, feu Germain (Diane Demers), feu Rémi (Lorraine Duval), feu François, feu Benoit et feu Bernard (Lucie Gamache) ; de la famille Cloutier : feu André (Nicole Bédard), Luce (Pierre Bourgault), Ginette (feu Herven Anctil), Louise (feu Gaétan Chouinard), Denise (Paul Blondeau), Régine (André Pelletier), René-Paul et Angèle (feu Gervais Leclerc) ; l'oncle de : Jean-Claude (Cindy Baird) et feu Geneviève Tremblay, Sophie Robichaud (Jonathan Fortin), Pier-Jules Robichaud (Maighan Gagnon), Alex (Audrey Frappier) et Hubert Robichaud. Sont aussi affectés par son départ, autres neveux et nièces, cousins et cousines, parents et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3, https://www.cancer.ca/fr-ca Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 10h.Ses cendres seront déposées au cimetière paroissial " au bord de l'eau ".