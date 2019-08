MARCOUX, Maurice



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 14 août 2019, à l'âge de 93 ans et 11 mois, est décédé M. Maurice Marcoux, époux de Mme Agathe Gagné, il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille : Nicole (Richard Burke); sa petite-fille Bianca Lagacé (Michel Mercier) et son père Marc-André Lagacé; ses frères et sœurs : feu Carmen (feu Maurice Chabot), feu Yvette (feu Edgar Morency), feu Robert, feu Paul-Henri (feu Marguerite Moreau), Jean-Claude (Louise Caron) et André (Solanges Miville Deschênes); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagné : feu Berthe (feu M. Champagne), feu Marie-Reine, feu Marguerite, Armand (feu Louisette Leclerc), Jimmy (feu Lorette Zibgy), Denise Mailly (feu Roger Voyzelle), feu Yvette Mailly (feu André Bussières) et feu Hugues Mailly (Doris Boucher). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et des ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :de 13h à 14h.La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel de l'unité de cardiologie et des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de M. Marcoux. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (1825 Boulevard Henri-Bourassa b. 405, Québec, QC G1J 0H4). Pour rendre hommage à M. Marcoux, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.