Des opérations jaunes aux abords des écoles

En 2018, il s’est produit au Québec deux accidents mortels, 12 accidents graves, 403 accidents légers et 1140 accidents avec des dommages matériels seulement dans les zones scolaires, dans les zones où il y a un parc et dans les rues où la limite de vitesse est fixée à 30 km/h, selon la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

Par exemple, un automobiliste qui se fait prendre à rouler à 54 km/h dans une zone de 30 km/h pendant la période scolaire se verra remettre une contravention de 150 $, plus deux points d’inaptitude qui seront inscrits à son dossier. Avant le 1er août, l’amende aurait été de 75 $, plus deux points d’inaptitude puisque les points ne doublent pas.

Les opérations jaunes, qui s’amorcent officiellement ce matin dans le cas de Québec et qui ont débuté jeudi du côté de Lévis, se poursuivront respectivement jusqu’au 13 et au 27 septembre.

« Le but, c’est de sensibiliser les automobilistes. Ce n’est pas d’émettre des constats d’infraction. Tant mieux si les gens adoptent les bons comportements sécuritaires et respectent les règlements du Code de la sécurité routière. L’objectif n’est pas d’émettre des constats. On les avise en plus qu’on va être en opération à ces endroits-là », a fait part Sandra Dion, porte-parole au SPVQ.