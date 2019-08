CHOUINARD BOUTIN, Lilianne



Au Centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 6 août 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Lilianne Chouinard, épouse de feu monsieur Yves Boutin. Originaire de Chicopee, Massachusetts aux États-Unis, elle était la fille de feu dame Maria Leclerc et de feu monsieur Odila Chouinard. Elle a demeuré plusieurs années aux États-Unis, et dans quelques municipalités au Québec, et depuis les dernières années à Cap-Saint-Ignace. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Danielle (Walter Loteczka), Lucie (Richard Fauteux), Alain, Ninon (John Bartlett jr); ses petits-enfants : Lisa, Stéphani (Kenny), Erik (Melissa), Sean et April (Scott), Joyce (Kimball), Ricky (Nikki) et Mark (Catherine), Kevin, Kelly et Katheryn, Denise et John III; ses arrière-petits-enfants: Kendall, Everly, Weston, Allison, Elizabeth, Cody, Austin, Aiden, Emily, Alicia, Thomas, Jacob et Annabelle. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Lorraine. Sont aussi affectés par son départ, son neveu et sa nièce, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel du Centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace pour leurs attentions et les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix. Divers formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à lasamedi 31 août 2019, jour des funérailles à compter de 11h30.et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire