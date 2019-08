BATTISTI, Mariette Ouellet



Au centre d'Hébergement Alphonse Bonenfant, le 26 août 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Mariette Ouellet Battisti. Elle rejoint son époux feu monsieur Livio Battisti et ses parents feu monsieur Léonidas Ouellet et feu dame Evélina Fournier. Elle laisse dans le deuil ses enfants: André (Geneviève), Claudio (Colette), Rénato (Ann-Renée), Émilie (Guy), Livia (Michel), Annick, Natacha (Éric) et Hugues; ses petits-enfants : Vanessa, Alecsandro, Nicolas, Annie, Samuel, Laurence, Eugéno, Fléchelle, Eugénie, Jonathan, Sofia, Fabio, Luc, Benoît, Simon, Sébastien, Raphaël, Emmanuel, Gabriel, Elie, Kynna, Andric, Marika et Xavier. Ainsi que plusieurs arrière- petits-enfants, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances au:le vendredi 30 août 2019 de 18h à 21h et le samedi 31 août de 9h à 10h. Une liturgie de la parole suivra le samedi 31 août à 10h. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don au Michel-Sarrazin (801, Grande Allée Ouest, bureau 124, Québec, QC G1S 1C1. Pour rendre hommage à madame Ouellet, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com