TURCOTTE, André



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 août 2019, à l'âge de 78 ans et 9 mois, est décédé M. André Turcotte époux de dame Thérèse Côté. Il était le fils de feu Stanislas Turcotte et de feu Fabianna Quirion. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairesamedi jour des funérailles de 10h30 à 12h15.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse ; sa fille Manon (Normand Drolet);ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs feu Victor, Sr Marguerite s.f.a, feu Lucien (Gaétane Marceau), feu Yvan, Suzanne (feu Roger Riera), Marie-Claire (Marcel Lavoie), Jacques (Carolle Savard), Jean (Rollande Ruel), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du département d'hématologie-oncologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et spécialement le Dr Jean-François Larouche et son infirmière Yolaine Hébert. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3Tél. 418 683-8666.