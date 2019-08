BRIÈRE, Gemma Mercure



Au Centre d'hébergement du Fargy, le 13 août 2019, à l'âge de 100 ans et 10 mois, est décédée madame Gemma Mercure, épouse de feu monsieur Paul-Marcel Brière, fille de feu madame Ozélina Julien et de feu monsieur Emery Mercure. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil outre son fils, Jacques Brière (feu Antoinette Blais), ses petits-enfants : Eugénie Brière (Charles Fortin) et Olivier Brière (Leslie Thibault); ses arrière-petits-enfants: Marily, Sofia et Édouard Fortin ainsi que plusieurs neveux et nièces. Elle quitte maintenant rejoindre ses frères et sœurs. La famille tient à remercier tout spécialement le personnel du Centre d'hébergement du Fargy pour tous les bons soins prodigués, leur soutien et leur dévouement exceptionnel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hébergement Saint-Augustin, tél.: 418 667-3910, site web: www.csssqn.qc.ca/csssqn/fondations.html Des formulaires seront disponibles sur place.