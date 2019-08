Faucons et Titans à la recherche d’une 1re victoire

Dave Parent assure que ses ouailles ne pécheront pas par excès de confiance. « Les gars ont eu leur leçon l’an dernier, a mentionné l’entraîneur-chef des Titans. Après un bon match à André-Grasset, on avait eu une préparation ordinaire avant d’affronter les Faucons qui étaient 0-2 et ils avaient marqué à leurs cinq premières séries dans une défaite de 48-23. »

Dans le camp des Faucons, Pierre-Alain Bouffard estime que son front défensif a eu un bon examen de conscience cette semaine après avoir concédé 51 points lors du match d’ouverture face au CNDF. « Les joueurs de notre front ont corrigé le film et ils ont réalisé qu’on avait eu de gros problèmes d’exécution, a mentionné l’entraîneur des Faucons. On a vécu un échec contre le CNDF, mais ça va nous aider à progresser. On connaît bien Limoilou et ça va nous aider pour la préparation. Le résultat du match présaison ne m’inquiète pas. On avait utilisé tout notre monde. »