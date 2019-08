WHITE, Clarence



À la Maison Michel-Sarrazin, le 23 juillet 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Clarence White, fils de feu dame Marie-Blanche Pageau et de feu monsieur Philip J. White. Il était l'époux de dame Denise Bégin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 30 août de 19h à 21h et le samedi 31 août de 9h à 10h30.et de là au columbarium. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Denise; ses enfants: Patrick (Jacinthe Boissonneault) et Karine (Gaétan Larouche); ses petits-enfants: Kim, Anthony, Jack et Mya; ses frères: John (Louise Laplante) et feu Gérald (France Bégin); son oncle Fernand White (feu Jacqueline Guénard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bégin: feu Micheline, Jacqueline (feu Pierre F. Roberge), François (Danielle Roussel), Marcel (Diane Ouellet), Geneviève, Alain (Guylaine Têtu), feu Clermont et Éloi (Claire Parent) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousin(e)s et ami(e)s. La famille tient à remercier Dr Yves Bolduc et Dre Karine Michaud, le personnel en neurologie de l'Hôpital l'Enfant-Jésus ainsi qu'à toute l'équipe de la Maison Michel-Sarrazin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Leucan, 2950-A, boul. Laurier, Québec (Qc), G1V 2M4 , tél. : 418-654-2136.