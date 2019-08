FORGUES, Gilles



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 août 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Gilles Forgues, époux de madame Joceline Doiron, fils de feu dame Thérèse Turcotte et de feu monsieur Léopold Forgues. Il demeurait à Berthier-sur-Mer. Outre son épouse Joceline, il laisse dans le deuil ses filles : Jenny (Michel Boulanger), Cynthia (Pascal Bouchard) et leur mère Lise Tremblay; son fils Gilles Junior Bordeleau; ses petits-enfants : Samuel, Anne-Marie, Matis, Loïc, Théo, Zoey et Léana; ses frères et soeurs : Ethel (feu Normand Drouin), feu Denis (Gilberte Picard), Pierrette (Marcel Dion), Jean-Guy (Françoise Perron), Serge et Chantal; ses belles-soeurs de la famille Doiron : Nicole, Sonia (Jean Chevalier) et Doris (Mohammed Zahaf); son filleul Pierre Larochelle; sa famille de la fraternité avec qui il a cheminé durant 35 ans; ses ami(e)s du camping Beaumont; ainsi que nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera aule vendredi 30 août de 19h à 22h et le samedi 31 août à compter de 9h.