La seule et unique maison de fin de vie destinée aux gens des MRC de Montmagny et de L’Islet, La Maison d’Hélène, tiendra une activité de financement (vins, fromages et bières) le vendredi 27 septembre, dès 17 h 30, au Centre culturel de Cap-St-Ignace, au 110 Place de l’Église. Pour assurer son fonctionnement et la mise à jour de ses équipements, La Maison D’Hélène, qui accompagne les personnes âgées de 4 ans et plus dans les derniers moments de leur vie, a besoin d’amasser environ 225 000 $ annuellement par l’entremise de campagnes de financement ou de dons divers (in memoriam, mensuel, achat de pieds de terrain, etc.). Les billets sont en vente à La Maison d’Hélène au (418) 241-2666. https://www.fondationhelenecaron.org/.

Complexe sportif dans Lebourgneuf

Photo courtoisie

Le projet du Complexe sportif Desjardins est devenu réalité et la construction est en cours depuis le début du mois de juillet. Les résidents du secteur Lebourgneuf ainsi que les élèves de l’Académie Saint-Louis, primaire et secondaire, auront le plaisir d’y pratiquer leurs activités sportives préférées, et ce, dès l’automne 2020. Le Complexe sera un des plus grands gymnases de la région de Québec et offrira trois fois plus d’espace pour la pratique des sports, et répondra ainsi à un besoin urgent pour ce type d’installations dans le secteur. Sur la photo, Mireille Guay, directrice générale de l’Académie Saint-Louis; Suzanne Canac Marquis, présidente du CA de la Caisse Desjardins des Rivières de Québec et Steeve Verret, conseiller municipal et membre du comité exécutif responsable des sports, des loisirs et de la vie communautaire à la Ville de Québec.

Je cours QC

Photo courtoisie

La Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (FHDL) et Gestev remercient les participants pour leur générosité envers la cause. En effet, les coureurs du Demi-Marathon Lévis, du Défi Escaliers Fonds de Solidarité FTQ Québec, de la Descente Royale, ont sollicité leur entourage et ont permis de remettre la somme de 9385 $ au centre hospitalier. La somme sera investie pour le développement de l’offre de soins à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Sur la photo, de gauche à droite: Marianne Pelchat, productrice déléguée (Gestev); Denys Légaré, président-directeur général (FHDL) et Geneviève Blouin, présidente du conseil d’administration de la Corporation Événements Course de Québec.

Projet Kanin

Photo courtoisie

Une nouvelle école de dressage ouvrira ses portes à Québec (Limoilou) en septembre. Projet Kanin offrira divers services (apprentissage, spectacles et agilité) pour votre fidèle compagnon. Les propriétaires Mario Bernard (à gauche) et Jonathan Plante (photo) sont des passionnés du monde canin, depuis toujours. Plus de renseignements sur leur site Internet: https://www.projetkanin.com ou par téléphone au (581) 998-9857. Vous pouvez aussi leur écrire à projetkanin@gmail.com.

Anniversaires

Photo courtoisie

Philippe Lapeyrie (photo) sommelier et chroniqueur de vins (Salut Bonjour week-end à TVA), 47 ans... Liam Payne, chanteur anglais (One Direction), 26 ans... Geneviève Jeanson, ex-cycliste, 38 ans... David Desrosiers, bassiste du groupe québécois Simple Plan, 39 ans... Chris Hadfield, astronaute canadien, 60 ans... Michel Girouard, journaliste et animateur, 75 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 29 août 2018. Paul Taylor (photo), 88 ans, un des pères de la danse moderne (Paul Taylor Dance Company)... 2017. Harold Hurley, 87 ans, gardien de but (hockey) médaillé d’argent pour le Canada aux JO d’hiver de 1960... 2016. Gene Wilder, 83 ans, acteur américain inoubliable interprète de Willy Wonka... 2014. Pierre Brabant, 89 ans, pianiste et compositeur québécois qui a créé plusieurs thèmes musicaux à Radio-Canada.