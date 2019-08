Le REEI, un outil indispensable pour les personnes handicapées

Marie-Lyne se demande ce qu’il adviendra de son fils lorsqu’elle disparaîtra, puisqu’il vit chez elle et qu’elle prend soin de lui. De plus, quelles seront ses ressources lorsque lui-même prendra sa retraite ? Mylène Lapointe, conseillère en sécurité financière, lui a conseillé de mettre en place un Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI).

« Le gouvernement fédéral verse également des subventions pour chaque dollar investi, en plus de donner un Bon canadien pour l’épargne-invalidité. On peut cotiser dans un REEI jusqu’à l’âge de 59 ans et les subventions cessent à la fin de l’année des 49 ans », précise Mylène Lapointe.

Les subventions sont calculées en fonction du revenu familial. Si le bénéficiaire du REEI a plus de 18 ans, c’est sur son revenu que se fait le calcul, ce qui est tout à son avantage. S’il s’agit d’un mineur, on prend en compte le revenu des parents. Dans le cas de Samuel, puisqu’il ne gagne que 20 000 $ par an, il bénéficiera du Bon canadien pour l’épargne-invalidité qui représente 1000 $ annuellement, et ce, sans même qu’il ait à contribuer au REEI (le maximum versé à vie est de 20 000 $). Mieux encore, ce bon est rétroactif à raison de 10 ans en arrière à partir de la majorité du bénéficiaire. On n’a plus droit au Bon canadien à partir de 31 120 $ de revenus (2019).