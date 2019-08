Les Giants se payent les Patriots

En inscrivant un touché avec quatre secondes à faire au match, les Giants de New York ont vaincu les Patriots de la Nouvelle-Angleterre 31 à 29, jeudi soir, au Gillette Stadium.

Le quart-arrière Kyle Lauletta a complété une séquence de 70 verges avec un relais de quatre verges à Alonzo Russell dans la zone payante. Il s’agissait du deuxième majeur des deux hommes.

Lauletta a fini sa rencontre avec 22 passes complétées en 40 tentatives, et ce, pour des gains de 248 verges.

De leur côté, les «Pats» ont amassé 26 points dans le deuxième quart seulement. Lors de cet engagement, le receveur de passes Demaryius Thomas a foulé deux fois la zone des buts. Le vétéran de 31 ans disputait un premier match en 2019. Il a finalement capté sept des huit relais envoyés dans sa direction pour un total de 87 verges de gains.

Le receveur Josh Gordon jouait aussi un premier match, lui qui a vu sa suspension être levée par la NFL il y a près de deux semaines. Ce dernier a moins bien fait que son coéquipier, n’attrapant que deux des six passes envoyées dans sa direction. Il a tout de même franchi 30 verges.

Les Bills aussi

À Buffalo, les Bills ont également trouvé la zone des buts dans les dernières secondes du dernier quart, ce qui leur a permis de battre les Vikings du Minnesota 27 à 23.

Le quart-arrière Tyree Jackson a trouvé le receveur de passes David Sills sur huit verges, ce qui a scellé l’issue de la rencontre. Jackson avait lui-même inscrit un majeur sur une course de six verges, quatre minutes plus tôt. Entre ces deux réussites, Marcus Murphy a retourné un botté de dégagement sur 79 verges jusque dans la zone des buts.

Le pivot des Bills a disputé l’ensemble de la partie, complétant 22 de ses 33 passes tentées pour des gains de 175 verges.

En vertu de cette victoire, l’équipe de Buffalo a complété son calendrier préparatoire avec une fiche de 4-0, tandis que les Vikings ont subi un premier revers en quatre affrontements.