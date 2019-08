OMG! Du orange!!

Après celle des vins natures, la mode du vin orange ne démord pas! On en trouve de plus en plus facilement à la SAQ. Et c’est tant mieux! Il faut cependant être vigilant puisque tout ce qui est orange n’est pas nécessairement bon. Au contraire, on en trouve plusieurs dont les qualités (et la buvabilité) sont loin d’être au rendez-vous.

Ici, cependant, tout est en place pour vous donner un maximum de bonheur! Un riesling de longue macération (3 semaines) élaboré par maison familiale Selbach-Oster dont les vignobles de rieslings s'étendent sur sept kilomètres le long de la Moselle, épicentre viticole de l’Allemagne. Prenant racine sur les sols schisteux d’une parcelle qui ne voit aucun herbicide ni fongicide, les raisins sont récoltés tardivement (niveau auslese) et vinifié en sec. Aucun ajout de soufre, même pas à la mise en bouteille.

Il en ressort un vin impressionnant. Robe éclatante aux reflets... d’orange et de vieil or. Grande intensité aromatique avec des tonalités d’orange confite, d’abricot séché, de litchi, de miel, d’épices douces, d’écurie et de verveine. L’impression tanique que l’on retrouve habituellement dans le vin orange semble enrobée par la matière qu’on devine nourrie. Ample et ciselé par une fine acidité, le vin donne naissance à une longue finale structurelle et vaporeuse. C’est salin, salivant et décoiffant! Tentez le coup en fin de repas avec les fromages ou, si vous êtes audacieux, au repas avec un poisson fumé à chaud ou à froid. Enfin, c’est peut-être un peu cher, mais c’est nettement plus que du bonbon!

OMG Riesling Trocken 2015, Selbach Oster, Mosel, Allemagne

38,00$ - Code SAQ 13999141 - 12,5 % - 1,8 g/l

★★★★ $$$$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.