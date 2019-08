Ouighours: «Aucune indication» que Pékin a détourné des fonds de la Banque mondiale

La Banque mondiale a indiqué jeudi qu’elle allait passer en revue une nouvelle fois un prêt à la Chine destiné à la formation professionnelle de la minorité ouïghoure, persécutée par Pékin, mais «n’a aucune indication» que ces fonds aient été utilisés pour autre chose que l’éducation.

La Chine est soupçonnée par des associations de défense des droits humains d’avoir interné jusqu’à un million de personnes, des Ouïghours et d’autres membres de minorités surtout musulmanes, dans des camps de rééducation.

Mercredi, le magazine Foreign Policy a affirmé que le prêt de 50 millions de dollars de la BM était utilisé pour acheter «des barbelés, des lance-grenades lacrymogène et des gilets pare-balles».

Mais la Banque affirme que les inspections semestrielles n’ont trouvé aucune preuve pour étayer ces affirmations.

«Il n’y a aucune indication de ces missions que les ressources fournies par la Banque mondiale aient servi à autre chose que ce qui était convenu dans l’accord de financement du projet», a souligné la Banque mondiale dans un communiqué.

«Toutefois, sur la base de récentes affirmations, nous allons une nouvelle fois passer le dossier en revue sous la houlette d’experts divers (...) S’il faut agir, nous le ferons», ajoute l’institution de financement du développement.

Une commission du Congrès américain a récemment envoyé un courrier au président de la Banque mondiale David Malpass, exprimant ses inquiétudes et ses interrogations sur l’utilisation de ces fonds.

Dans cette lettre, James McGovern, élu du Massachusetts et Marco Rubio, sénateur de Floride affirment «qu’un faisceau de preuves crédibles indique que des camps d’internement de masse sont des centres de contrôle social et d’endoctrinement politique».

«Dans ces camps, les autorités chinoises maltraitent et torturent les détenus tout en leur imposant du travail forcé et de renoncer à leur religion et leur culture», poursuivent les deux hommes.

Le prêt a été approuvé en 2015 pour financer des écoles de formation professionnelle pour améliorer le niveau de vie des minorités. Et la lettre des élus souligne qu’il a été approuvé avant le développement des camps d’internement au Xinjiang, où vit l’essentiel de la minorité ouïghoure.

Depuis une série d’attentats sanglants au Xinjiang attribués à des membres de la minorité turcophone des Ouïghours, le gouvernement chinois impose des mesures de sécurité draconiennes dans cette vaste région.

La Chine est soupçonnée d’avoir interné dans le territoire jusqu’à un million de personnes dans des camps de rééducation. Pékin dément ce chiffre et parle de «centres de formation professionnelle» destinés à lutter contre la radicalisation islamiste.